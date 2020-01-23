Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Соответствующее распоряжение было подписано новым премьером накануне.
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На пост председателя правления Пенсионного фонда России был назначен Максим Топилин, говорится в распоряжении опубликованном на сайте правительства.
До этого он был министром труда и социальной защиты. Сейчас на эту должность назначен экс-заместитель министра финансов Антон Котяков.
Новый состав правительства России был сформирован 21 января премьер-министром Михаилом Мишустиным, ранее возглавлявшим Федеральную налоговую службу.