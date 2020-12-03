Еще в одной школе Степанакерта возобновились занятия при содействии российских миротворцев

В школах Нагорного Карабаха при содействии российских миротворческих подразделений возобновляется учебный процесс. Первый звонок для учеников прозвенел еще в одной школе города Степанакерта.

Накануне российские военнослужащие полностью завершили разминирование в районе общеобразовательной школы № 8 в Степанакерте. Они оказали помощь в проведении ремонтных работ в образовательном учреждении и обеспечили безопасность при снабжении необходимым учебным имуществом и оборудованием.

Учителя адаптируют учебную программу таким образом, чтобы школьники смогли наверстать пропущенные из-за военных действий в зоне конфликта занятия. Благодаря усилиям российских военнослужащих в других населенных пунктах также идет работа по восстановлению гражданской инфраструктуры. Работы проводятся после завершения разминирования территории и объектов российскими инженерными подразделениями.

В общей сложности в Нагорном Карабахе военными инженерами разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог. Также проверено более 110 домов и социальных объектов, в которых обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00 часов 00 минут по московскому времени с 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Карабахе развернут российский миротворческий контингент.