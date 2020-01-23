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«Будем снаряды подносить»: военный врач из ДНР рассказала, как дети просились в ополчение

Светлана Головина
05:21 23.01.2020
По ее словам, некоторые старшеклассники прятали свидетельства о рождении, чтобы скрыть возраст.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В программе «Открытый эфир» бывший ополченец, военный врач из Донецка Алена Логунова рассказала, что во время посещения школ многие дети очень хотели пойти защищать Донбасс.

«Возьмите нас! Мы будем есть готовить, снаряды подносить», - передает Логунова их высказывания.

Она отметила, что у некоторых детей отцы были в ополчении, большинство из них приходили в школу в камуфляжной форме и, видимо, считали необходимым быть причастными к этому.  

По ее словам, были случаи, когда старшеклассники прятали свои свидетельства о рождении и утверждали, что они совершеннолетние и готовы войти в ополчение.

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