Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста президента США. Об этом сообщает Washington Post.

Газета со ссылкой на источники, близкие к семье Дональда Трампа, отмечает, что дочь действующего американского лидера думает развивать карьеру за счет укрепления влияния в республиканских кругах. От прямого ответа, планирует ли она баллотироваться на пост президента США, Иванка уклоняется.

По данным издания, за 4 года работы в качестве советника Трампа Иванка стала ярым защитником программы «Сделаем Америку снова великой».

Напомним, что окончательные итоги голосования в США еще не подведены. По данным СМИ, победу одержал демократ Джо Байден. Действующий президент США отказывается признавать поражение.