Врачи признали ожирение заразным

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что ожирение хоть и не относится к инфекционным заболеваниям, но по некоторым специфическим причинам может передаваться от человека к человеку.

По его словам, все дело в «подражательном поведении» человека, из-за чего ему свойственно перенимать как хорошее, так и плохое поведение.

Зачастую такое встречается среди людей, у которых приняты застолья «за компанию», в результате чего человек получает несколько лишних килограммов.

Особо отметил Гинзбург набор веса будущими отцами.

«Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием», – прокомментировал диетолог в интервью радио Sputnik.

По данным Роспотребнадзора в 2019 году, от проблем с ожирением страдают более половины россиян старше 30 лет.