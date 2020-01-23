«Четыре всадника Апокалипсиса»: в ООН назвали главные угрозы человечеству

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш сообщил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».

«Главные угрозы человечеству: геостратегическая напряженность, изменение климата, рост недоверия на глобальном уровне и опасность новых технологий», - говорится в заявлении на сайте ООН.

По мнению Генсека, главным «всадником» является высочайшая геостратегическая напряженность, которая может привести к серьезным военными конфликтами с тяжелейшими последствиями и ростом ядерной угрозы.

Второй серьезной угрозой Гутерриш указал климатические изменения, так как из-за стремительно наступающего глобального потепления миллионы видов растений и животных оказались под угрозой исчезновения.

«Наша планета в огне, причем в прямом смысле», - подчеркнул генсек.

Третьим «всадником» является рост недоверия к правительству - по всему миру растет уровень неравенства в доходах и ущемление прав, из-за чего все больше людей сомневаются в эффективности глобализация.

Современные цифровые технологии, по-мнению генсекретаря, стали четвертым «всадником».

«Мы не успеваем не только отреагировать на них, но порой даже понять их суть», - отметил он.

Гутерриш пояснил, что сейчас их все чаще применяют для распространения лжи, разжигания ненависти и эксплуатации людей.