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Неподдельный интерес: как прошла презентация вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН

Тамара Астапенкова
04:29 03.12.2020
На мероприятие зарегистрировались представители 55 стран, а также руководители ВОЗ, Международного комитета Красного Креста и других организаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия провела презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V», созданную Минобороны совместно с НИИ имени Гамалеи, в Организации Объединенных Наций. Презентация прошла в онлайн формате в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН и вызвала огромный интерес.

На мероприятие зарегистрировались представители 55 стран, а также руководители ВОЗ, Международного комитета Красного Креста и других крупнейших мировых организаций. О преимуществах российского препарата рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он отметил, что безопасность и эффективность вакцины подтверждена серьезными клиническими исследованиями.

«Сейчас вакцина “Спутник V” проходит пострегистрационные испытания. В них только в России принимают участие 40 тысяч добровольцев. Клинические исследования препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах. Собранные данные показывают, что вакцинация вызывает сильный антительный и клеточный иммунный ответ», - заявил глава Минздрава РФ.

Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент прививку c вакциной «Спутник V» уже сделали более 100 тысяч человек. Россия стала единственной страной в мире, которая предложила бесплатно привить своим препаратом сотрудников ООН.

Накануне Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе. Он отметил, что произведено уже порядка 2 миллионов доз. Первыми сделать прививки предложат людям из групп риска - врачам и учителям. В российской армии вакцинация уже идет на добровольной основе. Препарат «Спутник V» поступил в Центральный, Южный и Восточный округа, а также на Северный флот.

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