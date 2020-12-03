В Росавиации объяснили значимость новой схемы полетов

Новая структура воздушного пространства, которая начала действовать в Европейской части России, обеспечит высокий уровень безопасности полетов. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

«Мы является свидетелями новой ступени в истории развития отечественной гражданской авиации. Еще никогда таких масштабных изменений структуры воздушного пространства в России не происходило», - приводит пресс-служба Росавиации слова Нерадько.

Как сообщили в Росавиации, на момент перехода в воздушном пространстве Московской и смежных с ней зонах находились 478 воздушных судов.

Новая структура воздушного пространства над Москвой, согласно которой изменятся маршруты движения самолетов, границы зон и районов обслуживания воздушного движения, границы запретных зон, зон ограничения полетов, а также районы аэродромов и вертодромов, начала действовать с 3 декабря. Благодаря этому загруженность авиадиспетчеров может сократиться примерно на 50%. Более чем на 70% произойдет уменьшение задержек самолетов при маневрировании перед заходом на посадку в аэропорты.