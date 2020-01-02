Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Название «Голландия» официально перестало существовать

Тамара Астапенкова
03:42 02.01.2020
Новый имидж должен помочь отойти от устоявшихся стереотипов, сложившихся у туристов о стране.
Название «Голландия» официально перестало существовать
© Фото: pixabay

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название «Голландия» для обозначения Нидерландов. Об этом сообщила The Guardian.

Власти считают, что принятое решение поможет перераспределить туристический поток внутри страны. Как известно, большинство путешественников посещают историческую Голландию – Амстердам, Гаагу и другие города. И эти местности с трудом справляются с наплывом приезжих.

На реформу выделено 200 тысяч евро. Планируется привлечь туристов к мало известным регионам в стране, избавиться от имиджа «рая для наркоманов и любителей борделей». На сегодняшний день уже отменяются экскурсии по кварталам «красных фонарей», закрываются публичные дома.

В середине октября 2019 года в МИДе Нидерландов дали объяснение почему решили отказаться от названия «Голландия». Власти хотят лучше представить ценности страны. Новый имидж поможет отойти от устоявшихся стереотипов, связанных с отдельными районами Амстердама и бытующих в нем нравов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.01.2020, 09:25
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Дата01.01.2020, 21:25
Переход «Перекопа»: свыше сотни курсантов вернулись домой на Новый год после океанского похода
Дата01.01.2020, 15:36
Лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования в рамках «Тур де Ски»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата31.12.2019, 13:04
Названы сроки прибытия к месту дислокации первой системы С-350 «Витязь»
Дата30.12.2019, 10:20
Неопровержимые доказательства: раскрыто содержание архивных документов, подтверждающих сотрудничество Польши с Гитлером
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:59 Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
04:43 В стране и мире
Под Петербургом предложили увеличить время продажи шампанского в праздники
04:21 В стране и мире
В МЧС представили законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС
03:44 В стране и мире
Кот разрушил огромный пазл и стал героем Сети: фото
03:42 В стране и мире
Название «Голландия» официально перестало существовать
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Нарколог назвал смертельно опасный способ «вылечить» похмелье
Видео
Массовая драка с участием Дедов Морозов в Волжском попала на видео
В аккаунте Заворотнюк появилось обращение к поклонникам
Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг галактики
Импланты, картофель фри и много васаби: названы самые необычные диагнозы 2019 года
Эндокринолог рассказала, как правильно начать утро 1 января
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.