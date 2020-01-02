Название «Голландия» официально перестало существовать

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название «Голландия» для обозначения Нидерландов. Об этом сообщила The Guardian.

Власти считают, что принятое решение поможет перераспределить туристический поток внутри страны. Как известно, большинство путешественников посещают историческую Голландию – Амстердам, Гаагу и другие города. И эти местности с трудом справляются с наплывом приезжих.

На реформу выделено 200 тысяч евро. Планируется привлечь туристов к мало известным регионам в стране, избавиться от имиджа «рая для наркоманов и любителей борделей». На сегодняшний день уже отменяются экскурсии по кварталам «красных фонарей», закрываются публичные дома.

В середине октября 2019 года в МИДе Нидерландов дали объяснение почему решили отказаться от названия «Голландия». Власти хотят лучше представить ценности страны. Новый имидж поможет отойти от устоявшихся стереотипов, связанных с отдельными районами Амстердама и бытующих в нем нравов.