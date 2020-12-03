Названы сроки запуска российского модуля «Наука» к МКС

В апреле 2021 года новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» будет готов к запуску к Международной космической станции. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Предварительно запуск планируется в апреле, но по баллистическим условиям в качестве еще одного удобного "окна" рассматривается июль», - сказал он РИА Новости.

В этом модуле будет находиться второй туалет российского сегмента, спальное место для третьего российского космонавта, системы регенерации кислорода из воды и регенерации воды из урины.

В настоящее время в составе российского сегмента станции находятся пять модулей: «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».