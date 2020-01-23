Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Харькове намерены вернуть проспекту имя маршала Жукова

Светлана Головина
03:35 23.01.2020
Инициативу поддерживает лично глава региона.
В Харькове намерены вернуть проспекту имя маршала Жукова
© Фото: pixabay.com

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуть одному из проспектов города имя маршала Великой Отечественной войны Георгия Жукова. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте городского совета.

В распоряжении говорится, что проект решения по переименованию проспекта Петра Григоренко должен быть подготовлен отделом по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета совместно с юридическим департаментом.

Проспект Жукова, где в 1994 году ему был установлен памятник, переименовали в связи с кампанией «декоммунизации» на Украине в 2016 году.

В июле 2019 года городской совет Харькова отменил данное решение и вернул проспекту имя маршала Жукова, но суды по иску политических активистов отменили решение горсовета.

Согласно данным общественного обсуждения 2019 года, за обратное переименование в честь советского маршала высказались 67%.

В конце 29019 года в Харькове прошло общественное обсуждение о наименовании проспекта, по итогам которого 67% проголосовавших высказались за возвращение имени маршала Жукова проспекту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата23.01.2020, 02:30
Цифры Великой Победы: какие важные символы зашифрованы в Главном храме ВС РФ
Дата23.01.2020, 00:26
Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.01.2020, 15:38
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту в 2020 году
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:05 В стране и мире
Врачи признали ожирение заразным
04:00 Армия
Видео
Учения ВДВ и морской авиации ВМФ РФ прошли на Кубани
03:35 В стране и мире
В Харькове намерены вернуть проспекту имя маршала Жукова
03:15 В стране и мире
Музыканта Black Star усыпили и ограбили в поезде
02:43 Спорт
Ориентируемся на одиночниц: Бойкова и Козловский оценили свой прокат с мировым рекордом
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Правительство получилось сбалансированным»: Путин выступил перед назначенными министрами
Видео
«Высочайший уровень»: политолог объяснил переназначение Шойгу главой Минобороны
Видео
Целая семья умирает от редкой болезни, а нижегородские врачи называют их симулянтами
В Швеции рассекретили информацию о Нобелевской премии Солженицына
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.