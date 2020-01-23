В Харькове намерены вернуть проспекту имя маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуть одному из проспектов города имя маршала Великой Отечественной войны Георгия Жукова. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте городского совета.

В распоряжении говорится, что проект решения по переименованию проспекта Петра Григоренко должен быть подготовлен отделом по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета совместно с юридическим департаментом.

Проспект Жукова, где в 1994 году ему был установлен памятник, переименовали в связи с кампанией «декоммунизации» на Украине в 2016 году.

В июле 2019 года городской совет Харькова отменил данное решение и вернул проспекту имя маршала Жукова, но суды по иску политических активистов отменили решение горсовета.

Согласно данным общественного обсуждения 2019 года, за обратное переименование в честь советского маршала высказались 67%.

В конце 29019 года в Харькове прошло общественное обсуждение о наименовании проспекта, по итогам которого 67% проголосовавших высказались за возвращение имени маршала Жукова проспекту.