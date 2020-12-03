В МВД объяснили смысл нового регламента экзамена на права

Изменения в регламент экзамена на права внесены для того, чтобы сделать его более объективным и приближенным к реальной ситуации. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

«Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать», - заявил он РИА Новости.

По словам Шеюхина, прежде чем допустить ученика к вождению, экзаменаторы должны понять, что он к этому готов.

Ранее Шеюхин рассказал, что в России билеты к экзамену на водительские права изменят с учетом статистики ДТП. В МВД РФ сформулировали и прописали шесть оснований, которые не позволят кандидату в водители пройти проверку и сдать экзамены.