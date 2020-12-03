Стало известно, что россияне просят у Деда Мороза

Чаще всего в качестве подарка на Новый год у Деда Мороза просят гаджеты. Смартфоны - это самое популярное желание среди подростков. Об этом рассказала представитель почты волшебника Наталья Медведкова.

«Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки «L.O.L». Третье занимает крупная техника: гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты. Часто просят и велосипеды», — рассказала она «Известиям».

Также среди пожеланий - пижамы в форме единорога и машинки на пульте управления.

Что касается взрослых, то они чаще всего просят нематериальные блага.

«В этом году четко прослеживается тренд запросов на здоровье», - уточнила Медведкова.

Как правило, люди просят, чтобы скорее закончилась пандемия коронавируса. Однако есть и те, кто загадывает машины и квартиры.