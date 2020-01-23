Музыканта Black Star усыпили и ограбили в поезде

Миша Марвин - молодой певец, композитор и автор песен, родом из города Черновцы на юго-западе Украины, уже несколько лет сотрудничающий с лейблом Black Star.

«Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег», - описал он последствия своей поездки в Stories в Instagram.

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