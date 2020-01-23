Музыканта Black Star усыпили и ограбили в поезде
Артист Миша Марвин посоветовал не брать чай и не оставлять дверь открытой в поезде маршрута «Москва - Одесса».
© Фото: misha_marvin,Instagram
Музыкант Black Star Миша Марвин стал жертвой преступников. Певца ограбили в поезде «Москва - Одесса», предварительно напоив снотворным.
После инцидента артист посоветовал пассажирам этого маршрута не заказывать чай и закрывать дверь в вагоне.
«Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег», - описал он последствия своей поездки в Stories в Instagram.
Миша Марвин - молодой певец, композитор и автор песен, родом из города Черновцы на юго-западе Украины, уже несколько лет сотрудничающий с лейблом Black Star.