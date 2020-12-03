Посол РФ заявил о готовности вести переговоры о продлении СНВ-3

Время на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) еще остается. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«У нас есть время. Продление может получиться довольно быстро. Если кто-нибудь мне сейчас позвонит из Госдепартамента или Белого дома, я готов приехать, готов продолжить такие переговоры», - сказал дипломат.

Анатолий Антонов подчеркнул, что Москва находится в плотном контакте со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Посол добавил, что стороны обмениваются предложениями по продлению ДСНВ. Он также отметил, что надеется на продолжение диалога и в будущем.

Договор СНВ-3 между Россией и США истекает 5 февраля 2021 года. Он был подписан в 2011 году и остается единственным действующим соглашением между РФ и США об ограничении вооружений.