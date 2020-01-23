В перинатальном центре Москвы запустили онлайн сервис для младенцев

В Москве в перинатальном центре городской больницы №24 в реанимации для недоношенных детей установили специальные камеры для онлайн наблюдения.

Благодаря новому сервису родители, у которых нет возможности постоянно дежурить рядом со своим малышом, могут наблюдать за ним круглосуточно при помощи смартфона.

Отмечается, что установить видеонаблюдение за ребенком можно только с разрешения лечащего врача, помимо этого он должен весить больше килограмма и не находиться на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Этот проект позволяет формировать у персонала дисциплину и этику работы с нашими пациентами», - сказал в комментарии «Звезде» Валерий Горев, главный внештатный специалист-неонатолог Департамента здравоохранения столицы.

Для получения доступа к трансляции родителям необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг для получения ссылки. Ей могут пользоваться несколько родственников, а вот делиться скриншотами в социальнах сетях запрещено, так как передаваемое изображение высокого качества, на котором отчетливо видно каждую деталь, может нарушить врачебную тайну.