В Москве пьяный водитель въехал на территорию древнего храма

В центре Москвы пьяный водитель, управляя автомашиной Opel, въехал на территорию храма в Малом Предтеченском переулке. Об этом сообщили в столичном управлении информации и общественных связей ГУ МВД РФ.

«Сегодня в Малом Предтеченском переулке водитель, управляя автомашиной Opel въехал на территорию храма. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

По предварительной информации, водитель хотел зайти на территорию храма традиционным способом, пешком. Однако его не пустили, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения. И тогда мужчина решил попасть на территорию церкви на автомобиле, пишет РИА Новости.