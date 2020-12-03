В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказали в оперштабе.

Всего в столице с начала пандемии от COVID-19 скончались 9203 человека.

По числу заразившихся коронавирусом Москва находится на первом месте среди регионов России. В городе - 625 189 случаев заболевания, число выздоровевших - 471 833.