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СК РФ возбудил уголовное дело против блогера, на стриме которого умерла девушка

Тамара Астапенкова
23:19 03.12.2020
Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
СК РФ возбудил уголовное дело против блогера, на стриме которого умерла девушка
© Фото: ReeFlay Панини TV #2 youtube

Подмосковными следователями задержан блогер в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по результатам доследственной проверки. Тридцатилетнего мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным эксперта, помимо прочего у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее 3-х воздействий по лицу», - говорится в сообщении.

Уточняется, что не все еще экспертизы проведены, продолжаются химико-биологического исследования. По данным следствия, беременность у погибшей, как писали ранее СМИ, не подтвердилась.

По данным следствия, 2 декабря утром в доме блогера бригадой скорой помощи констатирована смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти было не обнаружено. При этом во время прямых эфиров, которые вел блогер из своего дома, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей и другие действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

Ранее сообщалось, что блогер Стас Решетников проводил стрим, во время которого умерла девушка, находившаяся у него в гостях. Предполагалась, что она могла скончаться от переохлаждения. Мужчина пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Он плакал и винил себя в смерти, при этом не останавливал трансляцию из своего дома.

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