Гуляющих по улицам слонов еле поймали в Екатеринбурге: видео

Слоны, бредущие по снегу - такая экзотическая картина предстала сегодня перед жителями спального района Екатеринбурга. Прохожие не поверили глазам, когда увидели гигантов, которые упорно шли по улицам, и их не могли остановить ни сигналы автомобилей, ни люди.

Позже екатеринбуржцы увидели мужчину, который предпринял попытку преградить дорогу исполину. Человек упирался руками в хобот, однако животному было все нипочем. Слон просто отодвинул мужчину и пошел дальше.

Как выяснилось, слоны были артистами итальянского гастролирующего цирка. По окончании гастролей дрессировщики готовили их к переезду в Санкт-Петербург и должны были перевести из здания цирка в отапливаемую фуру. Однако животные, оказавшись на улице, проявили своеволие и отправились на прогулку в город.

Позже ситуацию все же удалось взять под контроль, и развернуть слонов по направлению к машине.