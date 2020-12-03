В стране и мире Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти до 500 тысяч баррелей в сутки Ян Брацкий Кроме того, была достигнута договоренность о проведении ежемесячных встреч ОПЕК+ для распределения уровней добычи. © Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress Картель ОПЕК+ с января нарастит добычу нефти до уровня 500 тысяч баррелей в сутки. С таким заявлением выступил вице-премьер российского правительства Александр Новак. При этом, подчеркнул он, распределение уровня добычи между странами пока останется прежним. «Второй важный пункт, что начиная с января 2021 года страны увеличат свою добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, то есть изменят сокращение добычи, которое действует в декабре, 7,7 миллиона баррелей в сутки, на 7,2 миллиона баррелей в сутки», - цитирует РИА Новости слова Новака. Вице-премьер также отметил, что страны-участницы ОПЕК + подтвердили ранее заключенные договоренности по целям соглашения и дальнейшему снижению объемов запасов нефти. Новак назвал минувшую встречу конструктивной и успешной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика