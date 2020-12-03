Парламент Молдавии одобрил снятие запрета на вещание российских телеканалов

Молдавский парламент большинством голосов одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание российских телеканалов. Такое заявление сделал вице-спикер парламента Влад Батрынча, передает РИА Новости.

Данный проект закона, помимо снятия ограничений на вещание российских телеканалов, предполагает снижение числа контента местного производства для различных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и уменьшение доли телевизионного контента на румынском языке на 20% (с 80% до 60%).

В 2017 году в Молдавии был принят закон по борьбе с «иностранной пропагандой». Под действие этого документа попали, в том числе, российские телеканалы. Согласно новым правилам, была запрещена трансляция программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных или других программ в стране была разрешена.