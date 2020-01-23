Ничто не забыто: как прошел визит Путина в Израиль

Призыв Владимира Путина сделать выводы из прошлого, чтобы иметь будущее - трудно переоценить. В год 75-летия Великой Победы президент России предлагает странам-победительницам и основательницам ООН собраться на специальный саммит, чтобы защитить и отстоять этот мир. Приглашение российского лидера прозвучало в Иерусалиме на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Владимир Путин сегодня открыл там памятник героям - блокадникам, и много раз напоминал, что чудовищная история Холокоста и немыслимые жертвы нашей страны в борьбе с фашизмом должны быть уроком и предостережением.

Визиту российского президента в Израиле уделяли первостепенное значение. Потому едва борт Владимира Путина появился в небе над аэропортом Бен-Гурион, на земле завершались последние приготовления. У трапа самолета российского лидера встретил министр иностранных дел страны Израэль Кац.

«Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал», - подчеркнул глава МИД Израиля.

Впервые в зарубежных поездках Владимир Путин использует сразу два автомобиля Aurus. Журналисты гадали, в какой именно машине находился российский лидер.

Президент первым делом направился в резиденцию премьер-министра Израиля, где его ждала теплая встреча. Он обменялся долгим рукопожатием с Биньямином Нетаньяху, а его супруге Саре подарил букет хризантем.

«Мы очень рады видеть с моей супругой нашего дорого друга в Иерусалиме и хотим поблагодарить вас за наши крепкие связи», - встречает гостя премьер-министр Израиля.

Путин благодарит за приглашение на иврите. Заметно, что лидеры двух стран давно на дружеской ноге.

К переговорам присоединяется мама осужденной в России гражданки Израиля Наамы Иссахар. Ее дочь задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками, вину она признала, а израильская сторона не раз просила о ее помиловании.

«Мама очень переживает, я вижу это, я ей сказал и хочу еще раз это повторить, все будет хорошо», - подчеркнул Путин.

В Иерусалиме российский лидер сегодня не только как президент, но и как человек, который сам многое может рассказать о блокаде Ленинграда. Его отец защищал город на фронте, зимой 1942 года мама похоронила погибшего от голода маленького брата.

С тех пор в память о нем и миллионах других загубленных жизней по всей России каждый год 22 июня зажигают свечу памяти. Сегодня памятник с аналогичным названием появился в Израиле.

«Памятник это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо!», - не сдержав слез сказал Владимир Путин.

Своими воспоминаниями о поездке в послевоенный Ленинград делится президент Израиля Реувен Ривлин.

«Стоя здесь в середине января в Иерусалиме, сложно представить себе холод, который преобладал в Ленинграде в январе 1942 года. Оставшиеся в живых говорят, что это была самая суровая зима, которую знал город», - добавил Ривлин.

Президент Израиля также отметил, что неслучайно 27 января - день снятия блокады Ленинграда, является символической датой в общей истории с Россией, ведь 27 января 1945 военнослужащие Красной армии освободили концлагерь «Освенцим».

Почтить память шести миллионов замученных нацистами евреев в Иерусалим приехали лидеры почти 50 стран. Но не все из них посетили главное мероприятие - Форум памяти жертв Холокоста. Так, польскому президенту Дуде организаторы решили не предоставлять право выступить с трибуны, после чего он отказался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский приехал, но решил передать право посетить форум тем, кто непосредственно пережил Холокост. Неприятная история произошла накануне с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который возмутился тем, что израильские полицейские хотят вместе с ним пройти внутрь католической церкви святой Анны.

На форуме, кстати, Макрон успел пообщаться с Владимиром Путиным, одним из ключевых докладчиков. Увидев сидящего неподалеку принца Чарльза, российский лидер также пожал ему руку.

В своем выступлении со сцены Владимир Путин в очередной раз говорит о необходимости борьбы с переписыванием истории и подчеркивает ключевую роль Красной армии в освобождении Освенцима.

«В Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников», - сказал российский президент.

На церемонии, Путин вручил Орден Мужества внучатой племяннице героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера Нице Шахам. Бунт узников Собибора считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Память о восставших во главе с советским офицером Александром Печерским чтят на государственном уровне как в России, так и Израиле.

Фельдгендлер, польский еврей, был одним из создателей подпольной организации в Собиборе и инициаторов бунта в лагере. Вместе с Печерским Фельдгендлер руководил восстанием, в результате которого ему удалось сбежать.

После участия в мероприятиях Всемирного форума «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», Владимир Путин покинул Израиль и прибыл в Палестину.