Пассажиров рейса Нанкин-Москва проверили на наличие коронавируса: видео

Роспотребнадзор провел проверку пассажиров самолета рейса Нанкин-Москва, который приземлился во Внуково. Такие меры сотрудники предприняли в связи с опасностью распространения коронавируса из Китайской Народной Республики.

«Ввиду сложившихся эпидемиологических ситуаций с заболеваемостью коронавирусом в Китайской Народной Республике, данный рейс подлежит санитарно-карантинному досмотру в обязательном порядке », - пояснила сотрудница ведомства.

Перед проверкой работники Роспотребнадзора пообщались со стюардессами лайнера.

Тотальный досмотр ручной клади и багажа граждан, которые приезжают в Россию из Китая и стран Юго-Восточный Азии, также сегодня ввел Россельхознадзор.

На сегодняшний день количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в КНР возросло до 617 человек. Уже подтверждено его попадание в Южную Корею, Японию, Тайвань, Таиланд и США.