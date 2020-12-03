Спецслужбы Латвии задержали русскоязычных журналистов

Спецслужбы Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, публицист, общественник и правозащитник Владимир Линдерман и журналист Андрей Солопенко.

Об задержаниях сообщила журналист Алла Березовская. По ее информации, Андрей Яковлев все еще остается в полиции.

«Хорошо хоть два других журналиста уже на свободе - Андрей Солопенко и Владимир Линдерман. На свободе со статусом - подозреваемые. Как можно догадаться, всем им инкриминируется нарушение санкций ЕС против России. Да, именно так - санкции нарушили журналисты, публикуя статьи на российском портале Baltnews.lv», - цитирует ТАСС заявление журналистки.

После допросов у задержанных журналистов провели обыски и изъяли технику и средства связи. Представителям СМИ инкриминируют 74 статью Уголовного кодекса Латвии, согласно которой им грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы.