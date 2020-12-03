В Роспотребнадзоре назвали условие прекращения распространения COVID-19

Распространение коронавируса остановится, если все начнут соблюдать рекомендованные медиками меры по защите от этой болезни. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он (коронавирус - прим. ред.) в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и в весенний. И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики», - сказала она в эфире «России 1».

Глава ведомства при этом подчеркнула, что сейчас инфекция «ведет себя по-хозяйски».

Попова также сообщила, что ситуация с коронавирусом в России пока остается напряженной. В то же время она отметила, что темпы прироста новых случаев заражения внутри страны сейчас снижаются.