Бывший президент Франции умер от коронавируса
94-летний Валери Жискар д'Эстен скончался в своем доме.
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Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался из-за последствий коронавируса. Об этом сообщает Фонд имени политика.
«Его здоровье ухудшилось, и он умер от COVID- 19», - говорится в заявлении Фонда в Twitter.
Отмечается, что 94-летний д'Эстен скончался в своем доме.
Известно, что в середине ноября он был госпитализирован в кардиологическое отделение в больницу Трусо в Туре.
Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.