В стране и мире Бывший президент Франции умер от коронавируса Иван Линдеманн 94-летний Валери Жискар д'Эстен скончался в своем доме. © Фото: Panoramic globallookpress Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался из-за последствий коронавируса. Об этом сообщает Фонд имени политика. «Его здоровье ухудшилось, и он умер от COVID- 19», - говорится в заявлении Фонда в Twitter. Отмечается, что 94-летний д'Эстен скончался в своем доме. Известно, что в середине ноября он был госпитализирован в кардиологическое отделение в больницу Трусо в Туре. Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика