Боевики в Сирии за две недели убили 55 военных и 71 мирного жителя

При обстрелах и атаках боевиков в Сирии с 9 января погибли 55 сирийских военных и убит 71 мирный житель, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Всего с 9 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 55 и ранено 94 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 71 и ранены 149 мирных жителей», - сказал Боренков.

Он отметил, что с 9 января армия САР в Идлибской зоне деэскалации 30 раз подвергались атакам боевиков. За это же время террористические формирования 638 раз совершали обстрелы мирных населенных пунктов.

Боренков добавил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 49 обстрелов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.