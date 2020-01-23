Минобороны создало пункты приема информации об участниках ВОВ для проекта «Дорога памяти»

Грандиозный проект Минобороны «Дорога памяти» - это огромная база данных, которая будет содержать информацию об участниках Великой Отечественной войны. Пополнить ее и рассказать о своих родственниках - дедушках, бабушках, отцах и матерях, принимавших участие в войне, может каждый россиянин. Для этого нужно привезти в специальные пункты сбора фотографии и документы фронтовиков, где их отсканируют. Один из таких пунктов открылся в Центральном музее Вооруженных сил.

Валерий Климов - первый, кто приносит туда фотографии своих родственников-ветеранов. У его деда - невероятная судьба. Дважды бежал из плена. Выжил после расстрела, очнувшись в могиле. Воевал до самой Победы. Теперь благодаря проекту «Дорога Памяти» о его подвиге узнает вся страна.

«Цель - чтобы это осталось в памяти потомков, чтобы уже их внуки и правнуки помнили, знали, могли прийти и увидеть. Вспомнить, где они воевали и что сделали для нашей страны», - говорит Валерий.

Пункты приема созданы для тех, кто не имеет возможности загрузить фотографии ветеранов через Интернет. Тут и изображение отсканируют, а историю героя запишут.

Сотрудники пункта приема информации в проект «Дорога памяти» готовы и к нестандартным ситуациям. Так, у одного из пришедших в пункт сбора мужчин, Владимира Владимировича, фото мамы, служившей в военном госпитале, сохранилось только в телефоне. Сотрудник нашел подходящий кабель и теперь оно будет загружено в базу: все телефоны разные и кабели для них лучше приносить с собой.

Пункты приема информации об участниках войны открываются по всей стране, во всех домах офицеров и музеях, подведомственных Министерству обороны. Принимают фотографии и в парке «Патриот».

Одна из первых пришла туда прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина со снимками и фронтовой историей своей бабушки.

«Это такая уникальная возможность навсегда запечатлеть своих родственников в этой галерее "Дороги памяти". Просто огромное спасибо всем, кто это придумал. Это дань памяти нашим родственникам за Победу в войне», - сказала Светлана.

Интерактивная галерея «Дорога Памяти» - грандиозное сооружение, которое строится рядом с главным Храмом Вооруженных сил. Она протянется ровно на 1418 шагов по числу дней войны. Здесь будут залы, посвященные главным битвам. В нее вольется река из фотографий участников войны: будь то фронтовик, труженик тыла или узник концлагеря.

Сбор информации об участниках войны не прекратится и после празднования 75-летия Победы. Он будет длиться до тех пор, пока не останется белых пятен в войне, о которой нельзя забыть.