Культурный коллапс: как жители Петербурга переживают тотальное закрытие театров

В России зафиксирован максимальный с начала пандемии суточный прирост заболеваемости коронавирусом - более 28 тысяч новых случаев. Тех, кто выздоровел, больше - 29,5 тысяч, это тоже рекорд.

С завтрашнего дня в Москве открывается электронная запись на прививку от COVID-19 для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Прививочные пункты будут работать с субботы, всю необходимую информацию можно получить на портале mos.ru. Ранее стало известно, что столичные школьники будут учиться дистанционно до конца второй четверти, а из Санкт-Петербурга, где число заболевших растет, впервые в истории прозвучал призыв к туристам не приезжать в город на Новый год.

Из соображений безопасности, культурная столица вынуждена временно отказаться от своего негласного титула. Посетители Петербургского океанариума спешат увидеть единственную в России оливковую черепаху, ведь уже завтра такой возможности у них не будет.

«Вчера узнали, что океанариум закрывают, а у меня ребенок еще там не был, поэтому поспешили», - рассказала посетительница океанариума Наталия Кабинецкая.

Средняя посещаемость в ноябре всего 400 человек в день, но океанариумы, как и аквапарки попали в первый антиковидный список учреждений, которые должны приостановить свою работу уже с четвертого декабря.

«Предполагаем выходить с просьбой к Роспотребнадзору с тем, чтобы нам разрешили уменьшить рабочий период. Мы лишаемся посетителей в высокий сезон, но ситуация в городе сложная, мы понимаем, что без ограничений невозможно», - признается гендиректор компании собственника океанариума Сергей Сафронов.

Нет послаблений и для кафе, баров и ресторанов. С середины декабря они будут работать только до 19 вечера, а с 30 декабря по 3 января - уйдут на профилактические каникулы.

«Раньше мы считали, что после этих ограничений по работе до 23-х часов выручка сократилась на 50 процентов, сейчас она сократится на все 70 процентов», - уверен администратор баров Вячеслав Смирнов.

На новогодние каникулы до 15 января культурная столица остается без культуры. Временно прекращают свою деятельность все театры, музеи, отменены выставки и концерты. Власти города заявляют - мера вынужденная. В ковидных стационарах острая нехватка мест и дефицит врачей. Уровень заболеваемости не снижается.

«Мы вынуждены принять меры и снизить риски заражения при проведении массовых мероприятий», - констатировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

В театре «На Литейном» готовятся к вечернему спектаклю. Сегодня «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина. С масками, перчатками и социальной дистанцией. Последнее уж точно обеспечат. Петербургские служители Мельпомены еще до введения декабрьских ограничений перешли на 25 процентную заполняемость зала.

«Между играть доя 25 процентов и не играть вовсе, мы однозначно выбираем игру. Пусть хоть пять зрителей придут - мы будем выкладываться для них на все 100 процентов», - пообещал художественный руководитель - директор театра «На Литейном» Сергей Морозов.

Специалисты отмечают, введение ограничений назревало уже давно, но одними только запретами ситуацию не исправить. Несмотря на новые ограничения власти дарят надежду - если Петербург выйдет на плато по заболеваемости, некоторые антиковидные меры могут смягчить.