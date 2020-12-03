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Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Роман Захаров
21:23 03.12.2020
Глава Роспотребнадзора также рассказала, какая категория российских граждан чаще всего заражается COVID-19.
Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России
© Фото: Виктор Лисицын, globallookpress

Ситуация с коронавирусом в России пока остается напряженной. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив в то же время, что темпы прироста новых случаев заражения сейчас снижаются.

«Ситуация (с COVID-19 - прим. ред.), безусловно, напряженная, это очевидно. Мы хоть ненамного, но все-таки прирастаем. Темпы прироста снижаются, но общее количество ежедневно регистрируемых случаев достаточно большое», - объяснила глава ведомства в эфире «Россия 1».  

Попова подчеркнула, что, по информации, полученной в ходе эпидрасследований специалистами Роспотребнадзора, чаще всего коронавирусом заражаются люди трудоспособного возраста.

«Люди от 29 до 64 лет достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах, и потом они приносят это домой, и распространение в домашних очагах», - уточнила она.

Ранее Анна Попова призвала ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в российских регионах, в которых отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Глава Роспотребнадзора надеется, что таким образом удастся избежать ухудшения ситуации с COVID-19 в РФ во время предстоящих праздников.

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