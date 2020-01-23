Путин завершил визит в Израиль и прибыл в Вифлеем

Владимир Путин, который сегодня принимал участие в торжественных мероприятиях в Иерусалиме, где проходил Всемирный форум «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», покинул Израиль и прибыл в Палестину.

Там у президента РФ проходит встреча с лидером страны Махмудом Аббасом.

«Российско-палестинские отношения имеют давние корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях, и вы сейчас о них только что упомянули. Мы готовы наращивать это взаимодействие», - сказал в начале беседы российский лидер.

По словам Владимира Путина, взаимодействие России и Палестины проходит в сфере экономики и гуманитарной сферы, а также касается, конечно, вопросов, связанных с израильским урегулированием.

«Понимаю ваши озабоченности в этой сфере», - добавил глава РФ.

Российский президент также отдельно напомнил палестинскому коллеге, что будет ждать его с нетерпением в Москве в мае, когда в столице РФ будет проходить торжественный парад, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, два дня назад все лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предварительно подтвердили участие в мероприятиях 9 мая 2020 года в Москве.