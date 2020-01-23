Мишустин провел новые назначения в аппарате правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых назначениях в федеральных ведомствах и кабинете министров. Документ был опубликован на сайте правительства.
Главой Пенсионного фонда России (ПФР) назначен Максим Топилин, ранее возглавлявший Министерство труда.
Главой федерального медико-биологического агентства (ФМБА) стала Вероника Скворцова, экс-министр здравоохранения.
Временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения назначен Дмитрий Пархоменко, которого повысили с заместителя руководителя службы.
Возглавлявшего ПФР Антона Дроздова назначили заместителем министра финансов.
На должность статс-секретаря- заместителя министра финансов назначен Алексей Сазанов.
Заместителем министра здравоохранения стал Владимир Уйба, ранее занимавший пост главы ФМБА.
Во вторник, 21 января, Владимир Путин подписал указ о составе нового кабмина. Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал членов нового правительства более активно реализовывать национальные проекты.