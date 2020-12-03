Аргентина закупит миллионы доз российской вакцины от COVID-19

Власти Аргентины планируют до конца недели подписать контракт на приобретение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

Вакцинация аргентинцев российским лекарственным препаратом должна начаться до конца года, сообщил президент страны Альберто Фернандес.

«На этой неделе мы подписываем контракт с Россией», - сказал он в интервью радиостанции El Destape.

За оставшийся до нового 2021 года месяц планируется привить 300 тысяч человек, добавил Фернандес. В последующие два месяца медики рассчитывают привить «Спутником V» еще 10 миллионов человек.

Российская вакцина стало первым в мире лекарством от коронавируса и была создана учеными Минобороны РФ совместно со специалистами Центра имени Гамалеи. Лекарственный препарат прошел испытания на добровольцах и продемонстрировал блестящие результаты и полную безопасность.