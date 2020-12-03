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В США намерены возродить Атлантический флот для противостояния России

Роман Захаров
20:48 03.12.2020
В 2006 году Атлантический флот США был преобразован в Командование сил флота Соединенных Штатов.
В США намерены возродить Атлантический флот для противостояния России
© Фото: U.S. Department of Defense, globallookpress

ВМС США вновь сформируют Атлантический флот для противостояния ВМФ России в регионе. Такое заявление сделал глава американских Военно-морских сил Кеннет Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената Конгресса Соединенных Штатов по делам ВС.

«Для противостояния уникальным вызовам, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США... Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью», - сказал военачальник.

Атлантический флот США изначально был сформирован в 1906 году. В 2006 году он был преобразован в Командование сил флота Соединенных Штатов.

Напомним, в конце ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. После этого Министерство иностранных дел РФ заявило протест и квалифицировало произошедшее как «откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка».

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