В США намерены возродить Атлантический флот для противостояния России

ВМС США вновь сформируют Атлантический флот для противостояния ВМФ России в регионе. Такое заявление сделал глава американских Военно-морских сил Кеннет Брейтвейт, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета сената Конгресса Соединенных Штатов по делам ВС.

«Для противостояния уникальным вызовам, которые возникают на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США... Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью», - сказал военачальник.

Атлантический флот США изначально был сформирован в 1906 году. В 2006 году он был преобразован в Командование сил флота Соединенных Штатов.

Напомним, в конце ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. После этого Министерство иностранных дел РФ заявило протест и квалифицировало произошедшее как «откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка».