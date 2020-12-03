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Лавров и Гутерриш обсудили возможности ООН в решении гуманитарных проблем Карабаха

20:16 03.12.2020
Лавров и Гутерриш обсудили возможности ООН в решении гуманитарных проблем Карабаха
© Фото: ТРК Звезда

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили возможности организации в решении гуманитарных проблем жителей Нагорного Карабаха.

Телефонный разговор между Лавровым и Гутерришем состоялся в четверг, третьего декабря. Помимо ситуации в Карабахе, стороны подробно обсудили широкий спектр международных вопросов, включая пандемию COVID-19.

«Гутерреш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Собеседники рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами», - говорится на релизе на официальном сайте МИД России.

Кроме того, глава российской дипломатии и генсекретарь ООН обменялись мнениями о положении дел в Йемене и Ливии, а также о ситуации в ближневосточном урегулировании.

Ранее в Минобороны России сообщили, что второй российский военный госпиталь начнет работу в Нагорном Карабахе в городе Мардакерт в рамках проводимой миротворческой операции. До этого подразделения медицинского отряда специального назначения развернули такой госпиталь в Степанакерте.

При содействии миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста идут поиски и обмен телами погибших. Миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение мирного населения в места постоянного проживания, сообщил генерал-майор.

Напомним, что 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, после чего ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными. В регион ввели российских миротворцев. 

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