Россельхознадзор распорядился о досмотре багажа пассажиров из Китая и стран Азии

Тотальный досмотр ручной клади и багажа граждан, которые приезжают в Россию из Китая и стран Юго-Восточный Азии, ввел Россельхознадзор. Если ранее чемоданы досматривали выборочно, что сейчас это будет сделано со 100 процентами прибывающего багажа.

«Мера введена повсеместно на всей территории России - как на пограничных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ, так и на железнодорожных и аэровокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска», - рассказала советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

Багаж прибывающих пассажиров будут «просвечивать» на «лентах» - рентгенотелевизионных установках - интроскопах. Как пояснили в Россельхознадзоре, если при досмотре будет обнаружена пищевая продукция вне фабричной упаковки или во вскрытой упаковке, она будет уничтожена.

По данным на 23 января, количество заболевших пневмонией вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в КНР возросло до 617 человек. В России разработаны два теста для диагностики нового коронавируса, однако вакцины для предотвращения инфекции нет.