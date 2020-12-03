Названы симптомы опасного осложнения COVID-19

В результате чрезмерного иммунного ответа на COVID-19 у человека может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Это заболевание, вызывающее воспаление различных частей тела и органов, сопровождающееся отеками, часто с покраснением и болью, может поражать как детей (MIS-C), так и взрослых (MIS-A) в первые несколько недель после заражения, когда основные симптомы коронавируса уже проходят.

Специалисты клиники Мэйо в качестве признаков мультисистемного воспалительного синдрома называют лихорадку, которая длится более 24 часов, рвоту, диарею, боль в животе, кожные высыпания, покраснение глаз, покраснение или припухлость губ и языка, чувство сильной усталости, покраснение или отек конечностей, пишет Medical Xpress.

К экстренным симптомам медики относят сильную боль в животе, сердечные симптомы, в том числе боль в груди, учащенное сердцебиение и одышку, посинение губ и лица, спутанность сознания, трудности с пробуждением, боль в животе с рвотой и диареей, кожную сыпь и припухлость конечностей, обморок и низкое артериальное давление.

При появлении подобной симптоматики врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.