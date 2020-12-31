В стране и мире В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности до 2 января Виктория Ивашечкина Ранее синоптики сообщили об аномально теплой погоде на территории Европейской части России в день празднования Нового года. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до субботы, 2 января, из-за сильной гололедицы. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», - сказано в сообщении. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до 05.00 2 января. Ранее сообщалось, что в день празднования Нового года температура воздуха на территории Европейской части России будет аномально теплой и превысит норму на 7-8 градусов. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика