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Врач рассказал о смертельной ошибке при похмелье

Ян Брацкий
09:29 31.12.2020
После обильных возлияний человеческий организм обезвожен, поэтому визит в баню или сауну может закончиться плохо.
Врач рассказал о смертельной ошибке при похмелье
© Фото: Dnipro Hotel, Pixabay

Поход в баню на утро после бурного застолья может завершиться трагически. Об этом россиян предупредил врач Александр Мясников. По его словам, избыток алкоголя вызывает сильное обезвоживание организма, которое только усугубляется в парилке. Поэтому бодриться подобным образом точно не стоит, отметил эксперт.

«Если вы хотите меньше опьянеть, то советую вам перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку», - сказал Мясников в интервью телеканалу «Россия 1».

По его мнению, лучшим средством от похмелья является умеренность в употреблении горячительного, обильная закуска и отказ от напитков разной крепости.

С врачом согласны диетологи, которые предлагают закусывать пищей, обогащенной белком, клетчаткой и жирными кислотами. Это морская рыба, яйца, авокадо, орехи и зеленые овощи. На завтрак лучше всего выбирать продукты, содержащие цинк, магний, калий, витамины группы В, аминокислоты и антиоксиданты. Хорошим источником этих веществ станет яичница, протеиновый коктейль, бананы и сухофрукты.

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