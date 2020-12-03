Не стереть из памяти: как очевидцы преступлений нацистов дают показания следователям

Следственный комитет обещает создать максимально комфортные условия для всех, кто даст показания в рамках расследования дел о геноциде в годы Великой Отечественной войны.

В ведомстве подчеркивают, что понимают всю тонкость и сложность этого процесса и то, как тяжело может быть очевидцам преступлений гитлеровцев. Но восстановить до деталей страшную картину можно только на основе рассказов реальных свидетелей.

В одном из оврагов в районе села Водино поисковики нашли останки 43 погибших. Все - мирные жители, убитые фашистами под Сталинградом.

«Были схвачены немцами, сразу по воспоминаниям местных жителей, помещены в какой-то сарай, где они их продержали три недели, а затем расстреляли всех. Там из 43-х человек было 19 детей», - рассказал заместитель командира поискового отряда Денис Борисов.

Анатолий Кабанов жил неподалеку от этих мест - в поселке Ежовка. В 1942 году ему девять лет, но он навсегда запомнил, как местные жители сами копали себе могилы перед расстрелом. Его с матерью и старшим братом отправили в трудовой лагерь.

«Территория просто проволокой ограждена и все. Но как только за проволоку, так стреляют не предупреждая. Это брат мне уже рассказывал. Там они маленький окопчик вырыли, просто чистое поле и там около тысячи человек», - вспоминает бывший узник нацистского лагеря.

Александр Дегтярев в 1942 году шестилетний ребенок, но он помнит многое: и как их с матерью нацисты заталкивали в вагон для скота, и как у него на глазах расстреливали людей. Сегодня и ему, и Анатолию Кабанову, как свидетелям фашистских зверств, предстоит встретиться со следователем.

Все воспоминания нацистских узников теперь задокументируют и объединят в уголовное дело о геноциде. От того, что видели дети войны, и взрослому станет не по себе.

«Еще хотели забрать двух ребят, хорошие молодые ребята были. Но тут мать заступилась за них: "Что вы делаете!", забрала, а они ее взяли и расстреляли. Некоторые мальчишки убегали, они расстреливали даже их», - открывает страшные подробности тех событий Александр Дегтярев.

Свидетельства узников фашистских лагерей сотрудники следственного комитета собирают не только под Волгоградом. Псков, Новгород, Ленинградская область - на всех некогда оккупированных нацистами территориях. Недавно в уголовном кодексе появился новый параграф «Геноцид мирного населения во время войны».

Первый делом, где прозвучала эта формулировка, было расследование событий в Жестяной Горке. Это поселок под Новгородом, где в 1942 и 1943 годах каратели уничтожили 2,5 тысячи женщин, стариков и детей - их закалывали штыками и ножами, так фашисты экономили патроны.

«Только на территории Волгоградской области проживает более тысячи бывших узников концентрационных лагерей, которые могли бы выступить свидетелями. Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов», - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Нацистов продолжают искать. В марте прошлого года сотрудники фонда «Историческая Память» выпустили брошуру, в которой имена, фамилии и фотографии карателей. Против одного из них - легионера 19 гренадерской дивизии - Висвалдиса Лациса, следственный комитет России возбудил уголовное дело. Но до суда он не дожил.

Почему уголовные дела о геноциде возбуждают сейчас, когда большинство палачей уже мертвы? Потому что задокументированные факты уже так просто не перепишешь.