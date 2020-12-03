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Путин призвал глав регионов создавать безбарьерную среду для инвалидов

Роман Захаров
19:00 03.12.2020
Глава государства напомнил, что внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью должно быть абсолютно естественной нормой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с представителями общественных организаций, которые занимаются вопросами оказания помощи людям с ограниченными возможностями. По словам российского лидера, отношение к этой категории граждан - показатель зрелости общества и государства. Президент также напомнил о поправке, внесенной в Конституцию, которая гарантирует им полные и равные с другими права и свободы, создание доступной среды и улучшение качества их жизни.

«Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и напоминать не нужно», - объяснил он.

Это, уточнил Путин, относится и к реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине, к организации рынка труда, к реализации национальных проектов, особенно в той части, которая касается комфортной среды для жизни.

«Абсолютно везде необходимо соблюдать безбарьерные требования. Делать это нужно не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников», - сказал глава государства, обращаясь к руководству регионов.

В ходе встречи Владимир Путин также обратился к одному из участников встречи - спортсмену-экстремалу Рустаму Набиеву, потерявшему обе ноги в результате несчастного случая, и призвал его не рисковать понапрасну.

«Это такая форма экстрима. Таким образом я получаю удовольствие и еще раз доказываю, что такие люди, как мы, - не с ограниченными возможностями», - объяснил Набиев президенту свою тягу к экстремальным видам спорта.

Путин также призвал российский бизнес обратить внимание на участников конкурсов профессионального мастерства среди людей с особенностями здоровья и помогать им в трудоустройстве.

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