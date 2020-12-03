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«Нам не стыдно»: как прошел последний рабочий день Чубайса в «Роснано»

Денис Шурыгин
19:02 03.12.2020
Решение о снятии Анатолия Чубайса с должности главы «Роснано» президент России Владимир Путин принял накануне.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

У Анатолия Чубайса сегодня официально последний рабочий день в качестве руководителя «Роснано» - вышла директива правительства, предписывающая досрочно снять его с этой должности и назначить на нее Сергея Куликова. Первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии возглавить корпорацию накануне предложил президент Владимир Путин.

Тем временем пока еще действующий глава, выступая на конгрессе предприятий наноиндустрии, попрощался с коллегами. Анатолий Чубайс последние 12 лет заведовал развитием самых передовых технологий в России. Новость об отставке появилась накануне девятого конгресса предприятий наноиндустрии.

«Для меня это последний конгресс и последний день работы в "Роснано". Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано, мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались, да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия в России создана, собственно, об этом вчера сказал Владимир Путин», - подчеркнул Чубайс.

Солнечные батареи, антикоррозийные покрытия, синтетические материалы, больше сотни предприятий по всей стране, 40 тысяч рабочих мест, а объем продаж превысил вложенные инвестиции. Хотя вряд ли кто-то с ходу назовет хотя бы один предмет из области российских нанотехнологий, который прочно вошел в обиход миллионов граждан.

«Анатолий Борисович уже достаточно давно возглавляет "Роснано", он, собственно, создавал "Роснано". И поэтому здесь скорее речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Личной встречи с президентом в ближайшее время не планируется. Замена готова, решение правительством принято, так что фактически Анатолий Чубайс уже безработный.

«Было такое ожидание чуда. В действительности нанотехнологии - это просто современное слово, которое обозначает современный уровень развития передовой науки и технологии, и, конечно, само произнесение слова чуда не давало», - считает доктор физико-математических наук Владимир Шнур.

Главный приватизатор России, главный энергетик страны в должности руководителя РАО ЕЭС. Нанотолий Чубайс, Рыжий Кардинал - в народе у него было много ласковых в кавычках прозвищ.

«Его отправили в нано. Назовите мне хоть одно изделие, которое это нано, получив гигантские деньги, сделало? У нас в стране нет своего мобильника», - возмутился лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Во всем виноват Чубайс - фраза из телешоу мгновенно ушла в народ и стала нарицательной, а нелюбовь к реформатору вылилась в крайние формы. В 2005 году на его кортеж совершили покушение - сначала взорвали мину, а затем расстреляли из оружия. Чубайс не пострадал. Ему сейчас 65, и многие уже строят догадки, на каком новом месте может оказаться государственный деятель. Сватают даже в Арктику.

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