Названы три самые важные настройки для WhatsApp
Использование мобильного приложения WhatsApp может стать более безопасным при условии правильной настройки трех параметров мессенджера, что станет гарантией сохранности учетной записи пользователя. Об этом сообщается в материале Forbes.
По словам автора публикации, эти настройки необходимо произвести как можно скорее, чтобы обезопасить свои данные. Во-первых, нужно активировать двухэтапную проверку, после которой пользователь сам будет задавать шестизначный код. Также следует указать актуальный адрес электронного почтового ящика в качестве резервного, который может понадобиться, если не удастся вспомнить код.
Во-вторых, в материале рекомендуется отключить функцию автоматического сохранения изображений, так как потенциально это может быть опасно для учетной записи. Отмечается, что по умолчанию приложение скачивает все фото и видео в память гаджета. В настройках необходимо убрать галочку напротив пункта «Сохранять в фотопленку».
Третий параметр, который, по мнению автора статьи, должен подлежать настройке - это изменение возможности добавлять пользователя в группы без его согласия. Рекомендуется сделать так, чтобы данное действие могли совершать либо пользователи из списка контактов, либо никто.
Ранее сотрудник Роскачества Сергей Бодров рассказал о доступном для всех режиме «невидимки» в мессенджере WhatsApp. Функция позволяет скрывать информацию о нахождении пользователя в сети и при этом не лишает его возможности следить за активностью других.