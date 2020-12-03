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Названы три самые важные настройки для WhatsApp

Анна Панцулая
19:10 03.12.2020
Правильная настройка станет гарантией безопасности учетной записи.
Названы три самые важные настройки для WhatsApp
© Фото: Jorge Henao, Pixabay.com

Использование мобильного приложения WhatsApp может стать более безопасным при условии правильной настройки трех параметров мессенджера, что станет гарантией сохранности учетной записи пользователя. Об этом сообщается в материале Forbes.

По словам автора публикации, эти настройки необходимо произвести как можно скорее, чтобы обезопасить свои данные. Во-первых, нужно активировать двухэтапную проверку, после которой пользователь сам будет задавать шестизначный код. Также следует указать актуальный адрес электронного почтового ящика в качестве резервного, который может понадобиться, если не удастся вспомнить код.

Во-вторых, в материале рекомендуется отключить функцию автоматического сохранения изображений, так как потенциально это может быть опасно для учетной записи. Отмечается, что по умолчанию приложение скачивает все фото и видео в память гаджета. В настройках необходимо убрать галочку напротив пункта «Сохранять в фотопленку».

Третий параметр, который, по мнению автора статьи, должен подлежать настройке -  это изменение возможности добавлять пользователя в группы без его согласия. Рекомендуется сделать так, чтобы данное действие могли совершать либо пользователи из списка контактов, либо никто.

Ранее сотрудник Роскачества Сергей Бодров рассказал о доступном для всех режиме «невидимки» в мессенджере WhatsApp. Функция позволяет скрывать информацию о нахождении пользователя в сети и при этом не лишает его возможности следить за активностью других.

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