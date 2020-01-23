Путин предложил созвать новый саммит пяти государств

Владимир Путин предложил провести в этом году саммит лидеров России, США, Китая, Франции и Британии по мировым проблемам.

Он заявил, что мировые лидеры должны «не проглядеть первые ростки ненависти и антисемитизма» и сделать все для защиты мира. Он предложил провести в этом году встречу лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут подать страны-основательницы ООН - пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации», - сказал Путин.

Проведение такой встречи именно в 2020 году он назвал важным и символичным в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны и основания ООН. Саммит стран, которые внесли основной вклад в разгром агрессора и в создание системы послевоенного мироустройства, по словам Путина, сыграл бы огромную роль в поисках коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и показал бы их общую верность духу союзничества и исторической памяти.