Эксперт развенчал миф о пользе рассола в восстановлении печени

Маринованные овощи, квашеная капуста или сыр, вопреки распространенному мнению, не смогут устранить все негативные последствия праздничных застолий. Как отметил эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, данные продукты не являются лекарствами и не могут оказать воздействие на печень.

«Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет - употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом», - цитирует эксперта РИА Новости.

Китайские ученые ранее выяснили, что лактобактерии, которые входят в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, могут благотворно влиять на микрофлору кишечника и восстанавливать печень при повреждениях после употребления алкоголя. Однако эту информацию не смогли подтвердить во Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ подчеркнули, что в праздники важно не переборщить с алкоголем, а также проявлять умеренную физическую активность.