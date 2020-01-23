В ООН поддержали беспокойство Минобороны РФ об иностранных контингентах в САР

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен поддержал беспокойство министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу относительно присутствия в Сирии иностранных контингентов, не приглашенных правительством этой страны. Соответствующее заявление было сделано на встрече в Москве.

«Я согласен с вами, что присутствие иностранных контингентов в Сирии является вызовом. Тот факт, что у нас есть пять иностранных контингентов, которые действуют в Сирии, - это является определенным вызовом. Этот вопрос должен быть решен», - сказал спецпосланник.

Шойгу отметил, что это является одним из вопросов, которые необходимо решать совместными усилиями. Еще одним важным вопросом министр назвал «варварское разграбление» природных ресурсов в Сирии.