Объявлено имя победителя конкурса «Новая Звезда. Твой шанс!»

Как и было обещано, сегодня наступил день, когда организаторы конкурса «Новая Звезда. Твой шанс!» назвали имя его победителя. Конкурс проходил в рамках Всероссийского вокального проекта «Новая Звезда» и любой желающий в рамках него мог исполнить песню, которую услышал во время выступления вокалистов.

Все полуфиналисты представили новые композиции, написанные специально для конкурса. И вот возможность спеть их перешла к телезрителям. Судя по количеству участников, песни «Новой звезды» действительно популярны и претендуют на то, чтобы называться хитами. Сотни человек выкладывали в социальных сетях видео своего исполнения. После подведения итогов стало известно, что победителем его стала Ирина Иконникова из Южно-Сахалинска.

Ирина - певица, педагог по вокалу, молодая мама. Красивую и лиричную песню из полуфинала «Новой Звезды» под названием «Задержи дыхание» она выбрала просто на удачу, записала свое выступление на обычный смартфон и была услышана. Ирина получила заслуженный приз - 100 тысяч рублей.

А вместе с ним, конечно же, приглашение принять участие в кастинге нового сезона всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Он начнется совсем скоро. Организаторы по традиции ждут заявки от вокалистов со всех уголков России.