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СМИ: Китай мог засекретить данные о происхождении COVID-19

Ян Брацкий
08:38 31.12.2020
Журналисты полагают, что спецслужбы КНР охраняют пещеры, в которых могут обитать передающие коронавирус летучие мыши.
СМИ: Китай мог засекретить данные о происхождении COVID-19
© Фото: Miguel Candela, Keystone Press Agency, Globallookpress

Китайские власти могли засекретить данные о происхождении новой коронавирусной инфекции. Такими подозрениями поделились обозреватели информационного агентства Associated Press. По сведениям журналистов, пещеры в провинции Юньнань, где могут обитать разносящие вирус летучие мыши, находятся под контролем силовых структур КНР. Якобы спецслужбы следят за любыми перемещениями групп людей и отдельных туристов в этом регионе.

В статье также говорится о создании специальной комиссии, члены которой проверяют любые исследования о коронавирусе перед их публикацией в прессе. Занятые в этой работе ученые, по информации СМИ, не имеют права разглашать полученные данные.

Впервые о коронавирусе нового типа стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в китайской провинции Хубэй. Власти КНР оперативно ввели карантин на зараженной территории, однако инфекция успела распространиться по миру. Сегодня COVID-19 выявлен почти у 82 миллионов человек.

Эксперты по всему миру ищут средство для борьбы с болезнью. Большого успеха в этом достигли российские ученые из Центра имени Гамалеи, которые при поддержке Минобороны смогли создать вакцину «Спутник V». Лекарство прошло все необходимые испытания, подтвердило свою безопасность, эффективность и сегодня активно используется для вакцинации населения.

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