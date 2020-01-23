Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году: данные рассекреченных документов
В 1956 году правительство Японии на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении отношений после Второй мировой войны сняло претензии на южную часть Курил. Документы были в архиве бывшего премьер-министра Японии Такэо Мики, а после того, как он умер, материалы были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи, записи нашли исследователи. Об этом заявило издание «Асахи», ссылаясь на ранее необнародованные записи тех времен сотрудников МИД Японии.
Токио до последнего времени настаивал на том, что при переговорах с Москвой нужно обсудить принадлежность Южных Курил. Именно в данном вопросе должна была быть поставлена точка для подписания мирного договора. Однако обнаруженный сейчас документ говорит о том, что Япония в 1956 году на время сняла территориальные требования для восстановления двусторонних отношений с Советским Союзом. Кроме того, Токио нужно было, чтобы СССР дал согласие на принятие Японии в ООН, сообщает ТАСС.
Обнародование исторических документов прокомментировала «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На основе мирного договора, на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года данный документ, как известно, содержит положения о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. Как неоднократно подчеркивала Россия, в позиции сторон сохраняются значительные расхождения. Мы исходим из того, что отправная точка для их преодоления - это фиксация в мирном договоре признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами, как на это однозначно указывает буква декларации», - заявила она.
Захарова также напомнила, что в свое время декларация оказалась невыполненной из-за того, что японская сторона выдвинула необоснованные претензии и притязания на Южные Курилы.
«Очевидно, что для урегулирования проблемы мирного договора потребуется длительная кропотливая совместная работа по комплексному развитию российско-японских отношений по всем направлениям в целях их подъема на качественно новый уровень», - добавила официальный представитель МИД.
Недавно японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз подтвердил намерение подписать мирный договор с Российской Федерацией. Об этом он еще в 2018 году договорился с Владимиром Путиным, но за это время соглашение подписано так и не было.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. В этом вопросе японские власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. СССР считал, что Совместная декларация, подписанная в 1956 году, прекратит спор. Современная Россия придерживается мнения, что Южные Курилы стали частью СССР по результатам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.