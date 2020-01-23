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Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году: данные рассекреченных документов

Александра Арсентьева
18:42 23.01.2020
Токио до последнего времени настаивал на том, что при переговорах с Москвой нужно обсудить принадлежность Южных Курил. Именно в данном вопросе должна была быть поставлена точка для подписания мирного договора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: World History Archive, Globallookpress

В 1956 году правительство Японии на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении отношений после Второй мировой войны сняло претензии на южную часть Курил. Документы были в архиве бывшего премьер-министра Японии Такэо Мики, а после того, как он умер, материалы были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи, записи нашли исследователи. Об этом заявило издание «Асахи», ссылаясь на ранее необнародованные записи тех времен сотрудников МИД Японии.

© World History Archive, Globallookpress

Токио до последнего времени настаивал на том, что при переговорах с Москвой нужно обсудить принадлежность Южных Курил. Именно в данном вопросе должна была быть поставлена точка для подписания мирного договора. Однако обнаруженный сейчас документ говорит о том, что Япония в 1956 году на время сняла территориальные требования для восстановления двусторонних отношений с Советским Союзом. Кроме того, Токио нужно было, чтобы СССР дал согласие на принятие Японии в ООН, сообщает ТАСС.

Обнародование исторических документов прокомментировала «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На основе мирного договора, на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года данный документ, как известно, содержит положения о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. Как неоднократно подчеркивала Россия, в позиции сторон сохраняются значительные расхождения. Мы исходим из того, что отправная точка для их преодоления - это фиксация в мирном договоре признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами, как на это однозначно указывает буква декларации», - заявила она.

© МИД России

Захарова также напомнила, что в свое время декларация оказалась невыполненной из-за того, что японская сторона выдвинула необоснованные претензии и притязания на Южные Курилы.

«Очевидно, что для урегулирования проблемы мирного договора потребуется длительная кропотливая совместная работа по комплексному развитию российско-японских отношений по всем направлениям в целях их подъема на качественно новый уровень», - добавила официальный представитель МИД.

Недавно японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз подтвердил намерение подписать мирный договор с Российской Федерацией. Об этом он еще в 2018 году договорился с  Владимиром Путиным, но за это время соглашение подписано так и не было.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. В этом вопросе японские власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. СССР считал, что Совместная декларация, подписанная в 1956 году, прекратит спор. Современная Россия придерживается мнения, что Южные Курилы стали частью СССР по результатам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

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